Geriet mit Hand in Ballenpresse: 27-Jähriger bei Arbeiten in Kirchbichl verletzt

Kirchbichl – Ein 27-Jähriger hat sich am Donnerstagabend bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Kirchbichl einen Teil seines rechten Zeigefingers abgetrennt. Laut Polizei geriet der Mann gegen 19.35 Uhr mit der Hand in eine Antriebskette der Ballenpresse. Er war gerade dabei, diese zu warten.