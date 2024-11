Von welchem Titel der Tiroler Neo-Trainer Bieler mit den Kombinierern träumt

Christoph Bieler startet mit den Kombinierern am Freitag (ab 11.25 Uhr) in Ruka erstmals als Cheftrainer in eine Weltcup-Saison. Den Fokus auf Seriensieger Jarl Magnus Riiber zu richten, wäre für den Tiroler der falsche Ansatz. Der große Traum: Gold im vorerst letzten Teambewerb der WM-Geschichte.