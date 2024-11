Sieben Tage unfallchirurgische Spitzenversorgung – für alle

Ein falscher Schwung auf der Piste oder ein unglücklicher Sturz beim Rodeln: Wintersport verspricht nicht nur Spaß und Adrenalin, sondern auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Genau in solchen Momenten kommt es auf rasche medizinische Hilfe an. In der Privatklinik Hochrum gibt es dafür eine verlässliche Adresse: die Ärztebereitschaft der Unfallchirurgie. Hier trifft modernste Diagnostik auf echte fachärztliche Kompetenz: Sieben Tage die Woche – und das für jeden Patienten. Hier stehen ausschließlich ausgewiesene Expert:innen der Unfallchirurgie täglich von 8:00 bis 19:00 Uhr bereit. Patient:innen profitieren von einem eingespielten, auf Sportunfälle spezialisierten Team.

Die Privatklinik Hochrum setzt auch Maßstäbe in der Diagnostik. Mit einem hochmodernen 3-Tesla-MRT sowie einem State of the Art CT ist das Team in der Lage, selbst feinste Verletzungen an Knochen, Bändern oder Weichteilen rasch und präzise zu erfassen. Diese Technologie zählt zu den leistungsstärksten in der modernen Medizin. In der Privatklinik Hochrum gehört dies zur Standardversorgung – ein klarer Vorteil für die Patient:innen.