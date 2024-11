UV-Strahlung in Mitteleuropa laut Studie stark gestiegen

Salzgitter – Die UV-Strahlung hat sich laut einer Studie in den vergangenen Jahrzehnten in Teilen Mitteleuropas unerwartet stark erhöht. Zwischen 1997 und 2022 stieg die UV-Strahlung zum Beispiel in der Region um die deutsche Stadt Dortmund um deutlich mehr als zehn Prozent, wie das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BFS) mitteilte. Im Raum Brüssel, in Belgien, stieg die Strahlung im gleichen Zeitraum sogar um fast 20 Prozent, wie die Wissenschafter herausfanden.