KTM mit fast drei Milliarden Euro Schulden zahlungsunfähig

Im Einzelnen beziffert die KTM AG die Passiva mit rund 2,7 Mrd. Euro, wobei ca. 1600 Gläubiger und 2380 Dienstnehmer betroffen sind. Die KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH wiederum geht von Verbindlichkeiten in Höhe von rund 105 Mio. Euro bei etwa 550 Gläubigern aus, bei der Insolvenzeröffnung waren 765 Dienstverhältnisse aufrecht. Die KTM Components GmbH wiederum spreche im Eröffnungsantrag von Verbindlichkeiten in Höhe von 80 Mio. Euro bei etwa 330 Gläubigern und hat 478 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer. Den Gläubigern wird im Sanierungsplan eine Quote von 30 Prozent zahlbar innerhalb von zwei Jahren angeboten, so Creditreform.