Holzkran kippte um: 21-Jähriger bei Forstarbeiten in Obertilliach am Bein verletzt

Obertilliach – Am Freitag war ein 21-jähriger Österreicher im Moderwald in Obertilliach mit Forstarbeiten beschäftigt. Plötzlich kippte beim Beladen eines Anhängers der Holzkran um. Der am Kran hängende Baum schlug gegen das Bein des Arbeiters und klemmte ihn ein.