Gleitschirm verfing sich in Brandberg in Baum, 26-Jährige blieb in 30 Metern Höhe hängen

Brandberg – Paragleitunfall im Bezirk Schwaz am Freitag. Wie die Polizei berichtet, startete gegen 12.30 Uhr eine 26-jährige Österreicherin mit ihrem Gleitschirm in Brandberg vom Steinerkogl zu einem Flug. Vermutlich auf Grund eines Knotens in einer Leine des Schirms zog das Fluggerät nach links und streifte einen Baum.