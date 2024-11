KämpferInnen auf dem Spielfeld und auf hoher See in unseren Streamingtipps für diese Woche

Die Black Week steht im Zeichen von Kampfpreisen und KonsumentInnen, die sich um die besten Angebote schlagen. Auch der Streaming-Riese Netflix bietet anlässlich der Konsum-Hochtage ein vergünstigtes Abonnement an – vielleicht ist für den ein oder anderen Unschlüssigen ein gutes Angebot dabei. Weniger kapitalistisch, aber mit einem ebenso starkem Kampfgeist sind die Charaktere auf Netflix und Co. ausgestattet – ob am Tennis-Feld oder auf dem Piratenboot.