Weihnachtlicher Glanz in Innsbruck: 13 Meter hoher Christbaum aus Obsteig erleuchtet den Landhausplatz

Der Christbaum am Landhausplatz in Innsbruck erstrahlte am Freitagabend erstmals in weihnachtlichem Glanz. Der Baum kommt heuer von Karl Knoflach aus Obsteig im Bezirk Imst.

Innsbruck – Seit Freitagabend gibt es auf dem Landhausplatz in Innsbruck wieder einen Christbaum zu bewundern. Die 13 Meter hohe und 38 Jahre alte Fichte wurde von Karl Knoflach aus Obsteig gespendet und wurde – rechtzeitig vor dem ersten Adventsonntag – traditionell illuminiert.

Wie es Tradition ist, wurden die Feierlichkeiten von Landeshauptmann Anton Mattle sowie Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann gemeinsam mit dem Bürgermeister von Obsteig Erich Mirth begangen. Der Baum, der auf dem Grund von Karl Knoflach gewachsen ist und diese Woche seinen Weg von Obsteig nach Innsbruck fand, soll bis nach Weihnachten und die Tage im neuen Jahr als leuchtendes Symbol für Frieden und Zusammenhalt dienen.

„Der Christbaum am Landhausplatz steht für den Beginn der besinnlichen Zeit und erinnert uns an zentrale Werte wie Zusammenhalt und Frieden. Zusammenhalt zeigte sich auch bei der Reise des Baumes, der mit vereinten Kräften und vielen helfenden Händen von Obsteig bis nach Innsbruck auf den Landhausplatz transportiert wurde. Ein herzliches Dankeschön an Karl Knoflach, der diesen wunderschönen Baum zur Verfügung gestellt hat“, so Landeshauptmann Anton Mattle bei der Präsentation.

Feierliche Umrahmung mit Musik

Eine Gemeindedelegation aus Obsteig begleitete die Präsentation des Weihnachtsbaumes mit Musik- und Tanzeinlagen – die Musikkapelle Obsteig, der Trachtenverein Obsteig sowie ein Kinderchor der Volksschule Obsteig sorgten für weihnachtliche Stimmung. „Weihnachtsgeschenke kaufen, offene Aufgaben vor den Feiertagen abschließen, noch möglichst alle Freunde treffen – in der Vorweihnachtszeit dominiert leider oftmals der Stress. Deshalb wünsche ich allen, die an unserem Christbaum vorbeigehen, dass sie zumindest für einen Augenblick innehalten, sich am Funkeln der Lichter erfreuen und etwas zur Ruhe kommen können“, ergänzt Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann.