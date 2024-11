Gewalterbrechen in Wien: Mann nach Sprung aus Fenster tot, Frau schwer verletzt

Wien – Zu einem Gewaltverbrechen dürfte es am Freitagabend in Wien-Wieden gekommen sein. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, war die Polizei aufgrund weiblicher Hilferufe an eine Adresse im Bereich Belvederegasse - Viktorgasse gerufen worden. Die betreffende Wohnungstür wurde zunächst nicht aufgemacht. Als sie gewaltsam geöffnet wurde, sprang ein Mann aus dem dritten Stock und kam dabei ums Leben. Für die schwer verletzte Frau wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.