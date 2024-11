Hamas: Vertreter sprechen in Ägypten über Gaza-Waffenruhe

Vertreter der radikalislamischen Hamas und der ägyptischen Regierung werden Angaben der Miliz zufolge am Samstag die stockenden Gespräche über eine mögliche Waffenruhe im Gazastreifen wieder aufnehmen. Eine Delegation der Hamas werde in Kairo mit ägyptischen Regierungsvertretern über "Ideen für eine Waffenruhe und einen Gefangenenaustausch im Gazastreifen sprechen", sagte ein Hamas-Funktionär der Nachrichtenagentur AFP am Freitag.