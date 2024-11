Island wählt vorzeitig neues Parlament

Auf der Nordatlantik-Insel Island wird am Samstag vorzeitig ein neues Parlament gewählt. Nach dem Zusammenbruch der bisherigen Drei-Parteien-Koalition des liberal-konservativen Regierungschefs Bjarni Benediktsson sind knapp 270.000 Wählerinnen und Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen. 63 Sitze im Parlament in Reykjavik sind zu vergeben.

Die Wahllokale sind zwischen 9.00 und 22.00 Uhr (Ortszeit) geöffnet. Ein vorläufiges Ergebnis dürfte voraussichtlich am Sonntag in der Früh feststehen. Unklar ist jedoch, ob derzeit herrschende raue Wetterbedingungen vor allem im Osten des Landes zu Verzögerungen bei der Abstimmung und bei der Auszählung führen könnten.

Eigentlich stand die nächste Parlamentswahl auf Island erst im Spätsommer 2025 an. Die Regierungskoalition war jedoch Mitte Oktober zerbrochen. Benediktsson begründete dies unter anderem mit Meinungsverschiedenheiten in Migrations- und Energiefragen. Die für das Nicht-EU-Land untypische Regierung hatte aus Benediktssons Unabhängigkeitspartei, der in der politischen Mitte angesiedelten Fortschrittspartei und der Links-Grünen Bewegung bestanden, die lange Zeit von der früheren Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir angeführt worden war.