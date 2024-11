Explosion im Kosovo beschädigt Kanal zu Kraftwerksversorgung

Bei einer Explosion im Kosovo wurde am Freitagabend ein Kanal beschädigt, der zwei Kohlekraftwerke des Landes mit Wasser versorgt. Berichte über Verletzte gibt es keine, auch die Ursache der Explosion ist unklar. "Dies ist ein krimineller und terroristischer Angriff mit dem Ziel, unsere kritische Infrastruktur zu zerstören", sagte Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti in einer TV-Ansprache. Kurti beschuldigte serbische Banden des Angriffs, ohne jedoch Beweise zu liefern.

Der EU-Botschafter für den Kosovo, Aivo Orav, verurteilte die Tat. Lokale Medien zeigten Bilder von zerstörten Teilen des Kanals und von einer starken Polizeipräsenz am Ort. Faruk Mujka, der Leiter der zuständigen Wasserbehörde, sagte, ein Sprengsatz sei in den Kanal geworfen worden und habe die Wand einer Brücke beschädigt. Nach vorangegangenen Anschlägen mit Handgranaten auf eine Polizeistation und ein Gemeindegebäude im zumeist von ethnischen Serben bewohnten Norden des Landes hatte die Polizei am Freitag verstärkte Sicherheitsvorkehrungen angekündigt. Ob die Vorfälle in Zusammenhang stehen, ist jedoch nicht klar.