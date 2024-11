SPD startet mit Scholz-Rede in den Wahlkampf

Die deutschen Sozialdemokraten (SPD) starten am Samstag mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) in den Wahlkampf. Der Chef der rot-grünen Minderheitsregierung wird auf einer sogenannten "Wahlsiegkonferenz" in Berlin seine erste große Wahlkampfrede halten. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die SPD wie schon vor drei Jahren wieder zur stärksten Kraft im Bundestag zu machen. Derzeit liegt sie in Umfragen aber zwischen 16 und 22 Prozentpunkten hinter der Union.