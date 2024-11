Agenda Austria will Sparmaßnahmen zur Budgetsanierung

Die Erwartung an die nächste Bundesregierung sei zudem, den "Wirtschaftsmotor" zum Laufen zu bringen, so Lorenz. Mit allen Vorschlägen zur Budgetkonsolidierung rechnet die Agenda Austria für das Jahr 2025 mit Einsparungen von 10,68 Milliarden Euro. Bis 2029 steigt diese Summe auf 31,5 Mrd. Euro.

Ziel müsse sein, die Maastricht-Grenze von drei Prozent Jahresdefizit einzuhalten. Das Finanzministerium hatte Anfang Oktober seine Defizitprognose für das Budget des Jahres 2024 auf 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöht. Eine Ausgabenbremse würde überhaupt bedeuten, keine neuen Schulden zu machen. In der Schweiz müssen Defizite einzelner Jahre über ein Ausgleichskonto kompensiert werden. Langfristig möchte die Agenda Austria so auch die Staatsverschuldung von derzeit rund 80 Prozent des BIP senken. Ihre Berechnungen zeigen für 2060 eine Schuldenquote von 26,2 Prozent.

Die Liste der Sparmaßnahmen umfasst einige Punkte zum Klimaschutz. Das liege daran, dass die Ausgaben in diesem Gebiet zuletzt stark gestiegen seien, sagt Lorenz. Mit der Abschaffung der "Überförderung" beim Klimabonus könnten 2025 780 Mio. Euro gespart werden, 2026 770 Mio Euro. Ab 2027 gehe der Klimabonus in ein europäisches System über und "müsste wegfallen".

Eines ist für die Denkfabrik klar: Österreich habe kein Einnahmenproblem. "Das Defizit kommt von den Ausgaben", so der Ökonom Dénes Kucsera. Das mache sich auch in den prognostizierten Staatsausgaben bemerkbar. Zuletzt ist die Quote - ausgedrückt in Prozent des (BIP) - immer weiter gestiegen.