74-Jähriger verursachte Unfall in Innsbruck, Frau (60) im Nackenbereich verletzt

Am Samstagvormittag war ein 74-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der Josef-Wilberger-Straße in Innsbruck unterwegs. Er bog bei der Kreuzung mit der Haller Straße nach links ein und übersah dabei das Fahrzeug einer 60-jährigen Österreicherin, die am dortigen Schutzweg anhielt, um einen Fußgänger vorbeizulassen.