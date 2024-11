Vermeintlicher Anruf von Amazon: Leutascherin fiel auf Telefonbetrug herein

Leutasch – Am Donnerstag wurde eine Frau aus Leutasch Opfer eines Internetbetrugs. Die 59-Jährige wurde 11.20 Uhr von einem vermeintlichen Mitarbeiter des Onlineversandhändlers Amazon angerufen.

Der Betrüger wies das Opfer an, aufgrund verdächtiger Aktivitäten auf ihrem Account diverse Schritte auf ihrem PC durchzuführen. Dabei wurden in der Folge mehrere Überweisungen auf vershciedene Konten durchgeführt. Dem Opfer entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. (TT.com)