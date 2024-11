Tragisches Unglück auf Wildschweinjagd: 64-Jähriger von Jagdkollegen tödlich getroffen

Lausanne – Bei einem Jagdunfall im Schweizer Kanton Waadt ist am Freitag ein 64-jähriger Waidmann offenbar versehentlich erschossen worden. Wie genau und warum es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen. Insgesamt sieben Männer hatten in der 600-Seelen-Gemeinde Oulens-sous-Echallens eine Rotte Wildschweine gejagt, teilte die Waadtländer Kantonspolizei am Samstag mit. Dabei kam es zu dem Unglück.