Leipzigs Krise verschärft: 1:5-Heimpleite gegen Wolfsburg

RB Leipzig ist am Samstag noch tiefer in die Krise gerutscht. Die Sachsen kassierten in der deutschen Fußball-Bundesliga eine 1:5-Heimpleite gegen Wolfsburg und bezogen damit in den jüngsten sechs Pflichtspielen bei einem Remis fünf Niederlagen. Leverkusen gewann bei Union Berlin 2:1, Augsburg schlug Bochum daheim 1:0, Bremen und Stuttgart trennten sich 2:2 und Freiburg setzte sich gegen Gladbach 3:1 durch. Am Abend (18.30 Uhr) stieg der Schlager Dortmund - Bayern.