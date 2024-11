Boot gekentert: Vermisste Segler tot aus Bodensee geborgen

Die beiden hätten an der „Regatta der Eisernen“ teilnehmen wollen. Das Boot war in der Nacht auf Samstag gekentert.

Konstanz – Die zwei am Bodensee vermissten Segler sind tot. Die beiden Männer wurden am Samstagmittag vor Münsterlingen in der Schweiz gefunden, wie die deutsche und schweizerische Polizei gemeinsam mitteilte. Die 38- und 39-jährigen Deutschen hätten nur noch tot geborgen werden können.