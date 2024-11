Kufstein verlor gegen Liga-Krösus Lustenau, Kundl revanchierte sich an Wattens

Kufstein - Der HC Kufstein musste sich am Samstag in der Ö-Eishockey-Liga vor heimischer Kulisse trotz 2:0- und 3:2-Führung gegen Tabellenführer Lustenau mit 3:6 geschlagen geben. Die Vorarlberger zogen mit einem Dreierpack in den abschließenden fünf Minuten davon. Für Kufstein erzielte Valentin Hammerle einen Hattrick.

Bereits am Freitag hatte Kundl einen 6:2-Derbyheimsieg über Wattens gefeiert und sich damit für die 0:2-Niederlage in der Vorwoche revanchiert. „Wir haben gezeigt, dass wir es besser können. Es war auch ein in dieser Höhe verdienter Sieg“, gratulierte Kundl-Obmann Gerhard Maier dem Doppeltorschützen Tobias Dinhopel und Co. zum vollen Erfolg. Am kommenden Freitag steigt dann schon wieder das zweite Saisonderby zwischen Kufstein und Kundl.