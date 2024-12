21-Jähriger schlug nach Unfall in Sölden Windschutzscheibe von Taxi ein

In der Nacht auf Sonntag kam es auf einem Schutzweg in Sölden zu einem Verkehrsunfall. Gegen 2.50 Uhr war ein 51-jähriger Taxifahrer auf der Plattestraße unterwegs. Bei einem Schutzweg fuhr der Lenker in Schrittgeschwindigkeit, erfasste aber dennoch einen 21-Jährigen, teilte die Polizei mit.