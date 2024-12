Frau entdeckte während Autofahrt tödliche Schlange am Fuß

Der Frau ist es noch während der Fahrt gelungen, die Schlange abzuschütteln, an den Seitenstreifen zu fahren und aus dem Auto in Sicherheit zu springen.

Melbourne – In Australien hat eine am Steuer sitzende Frau während einer Fahrt auf der Autobahn eine tödliche Schlange entdeckt – und sich gekonnt aus der Lage befreit. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Frau im Bundesstaat Victoria nahe der Metropole Melbourne auf dem Monash Freeway unterwegs, als sie plötzlich etwas an ihrem Fuß spürte. Sie habe daraufhin eine tödliche Tigerotter gesehen, die sich gerade an ihrem Bein empor schlängelte.