Feuer in Wohnung ausgebrochen: Vater rettete Familie mit Vier-Meter-Sprung aus dem Fenster

Wien – Nachdem am Samstagabend in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ein Brand ausgebrochen war, hat ein Vater sich und seine Familie in Sicherheit gebracht, indem er wagemutig aus dem ersten Stock sprang. Der 32-Jährige zog sich dabei zwar Verletzungen zu – die Sprecherin der Berufsrettung Wien, Corinna Had, berichtete von einer Rissquetschwunde und Knöchelverletzungen –, konnte aber seiner Frau und seinen drei Kindern ins Freie helfen.

Die Berufsfeuerwehr Wien war kurz nach 18.00 Uhr zu dem Brandgeschehen in der Märzstraße gerufen worden. In der betroffenen Wohnung war im Vorraum ein Feuer ausgebrochen, der fünfköpfigen Familie war somit der Fluchtweg übers Stiegenhaus versperrt. Der Familienvater entschied sich in dieser Situation, sich und die seinen über ein innenhofseitiges Fenster zu retten. Er sprang zunächst rund vier Meter in die Tiefe und half dann den anderen, die weitgehend unversehrt auf sicheres Terrain gelangten. Der 32-Jährige wurde von der Berufsrettung, die mit 13 Teams vor Ort war, notfallmedizinisch versorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht.