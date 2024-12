Problembär im Trentino erschossen, Tierschützer protestieren

Trient – In der Nacht auf Sonntag haben Trentiner Förster einen unter dem Code M91 bekannten sogenannten Problembären erschossen. Am vergangenen Freitag hatte der Trentiner Landeshauptmann ein Dekret zur Tötung des Bären zum „Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ unterzeichnet. M91 war im Frühjahr einer Person gefolgt und hatte sich im Sommer und Herbst wiederholt in Wohngebiete oder in die Nähe von Häusern begeben. Das Tier war als gefährlich eingestuft worden.

Eine Volksbefragung über Bären und Wölfe hat am vergangenen Montag in den Gemeinden des Tals Valle di Non begonnen. Sie wird bis zum 7. Dezember dauern. Die Volksbefragung wurde auf Initiative des Komitees „Insieme per Andrea Papi“ (Gemeinsam für Andrea Papi) gestartet, berichteten lokale Medien. Papi war jener Jogger, der am 5. April 2023 in den Wäldern in der Nähe seines Hauses im Trentiner Caldes von dem Bären „Jj4“ tödlich verletzt wurde.