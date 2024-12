Von Sonne geblendet: Autofahrer bei Unfall in Tulfes verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Mittelgebirgsstraße L9 in Tulfes ist am Freitagnachmittag ein 39-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann wurde laut eigenen Angaben auf seiner Fahrt in Richtung Westen so sehr von der Sonne geblendet, dass er einen auf der Straße stehenden Lkw übersah und gegen dessen Heck prallte. Wie die Polizei mitteilte, war der Lastwagen wegen laufender Holzarbeiten in dem Bereich angehalten worden.