Rebellen nehmen Metropole ein: Warum der Syrien-Krieg jetzt wieder aufflammt

Experten sprechen von einem einschneidenden Ereignis in dem Krieg, der seit fast 14 Jahren wütet. Fragen und Antworten dazu.

Damaskus – In Syrien sind die Kämpfe nach mehreren Jahren wieder heftig aufgeflammt. Eine Rebellen-Allianz nahm innerhalb weniger Stunden fast die gesamte Millionenstadt Aleppo im Norden des Bürgerkriegslandes ein. Der Vorstoß kam auch für die Regierung von Präsident Bashar al-Assad anscheinend überraschend. Experten sprechen von einem einschneidenden Ereignis in dem Krieg, der seit fast 14 Jahren wütet.

Aber beide Länder sind derzeit in anderen Konflikten gebunden und dadurch geschwächt: Russland kämpft in der Ukraine, und der Iran ist durch den Konflikt der Hisbollah im Libanon mit Israel militärisch geschwächt. Dazu kommt, dass sich die Rebellen offenbar langfristig auf einen Angriff vorbereitet haben. Sie nutzten schwere Waffen und teilweise auch Drohnen, um so schnell vorrücken zu können.