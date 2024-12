Heftige Unwetter toben über griechischen Inseln: Zwei Tote, schwere Schäden

Athen/Rhodos – Infolge heftiger Unwetter sind in Griechenland zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, starben auf der Ägäis-Insel Lemnos zwei Männer bei Unfällen infolge des Sturms "Bora", der Griechenland am Samstag erreicht hatte. Auf der beliebten Ferieninsel Rhodos wurden nach Angaben von Regionalgouverneur George Hadjimarkos in der Nacht zu Sonntag Straßen, Wohnhäuser und Geschäftsgebäude beschädigt. Zahlreiche Menschen wurden demnach evakuiert.