T-Shirt lag auf Zigarette: Rauch aus Kufsteiner Wohnhaus löste Feuerwehreinsatz aus

Weil am Sonntag gegen 11.45 Uhr starker Rauch aus einer Wohnung in der Kufsteiner Kaiserbergstraße drang, alarmierten Passanten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren binnen weniger Minuten vor Ort und machten sich durchs Stiegenhaus und via Drehleiter auf den Weg zur Wohnung.