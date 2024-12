König Verstappen fuhr der Konkurrenz in Katar um die Ohren

Der frisch gekrönte Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim Großen Preis von Katar seinen neunten Saisonsieg gefeiert. Im vorletzten Rennen des Jahres gewann der Red-Bull-Pilot am Sonntag souverän vor Charles Leclerc im Ferrari und McLaren-Pilot Oscar Piastri.

Dessen Teamkollege Lando Norris wurde wegen einer harten Strafe bis auf Platz zehn zurückgeworfen. Die Entscheidung in der Konstrukteurswertung fällt damit beim Saisonfinale am kommenden Wochenende in Abu Dhabi.