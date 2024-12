Kleinflugzeug in Niederösterreich abgestürzt, Pilot kam ums Leben

Groß-Siegharts – In Groß-Siegharts im Bezirk Waidhofen an der Thaya ist am Sonntag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot der Maschine, die von Krems nach Dobersberg unterwegs war, kam dabei ums Leben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er konnte am Abend nur noch tot geborgen werden. Die Suche nach dem Wrack hatte sich in dem unwegsamen, dicht bewaldeten Gebiet zuvor schwierig gestaltet.