34-Jähriger händigte Polizisten bei Verkehrskontrolle in Kitzbühel Cannabis aus

Wegen seiner „auffälligen Fahrweise“ wurde am Sonntag ein 34-jähriger Autolenker auf der Bundesstraße B161 in Kitzbühel von der Polizei angehalten. Andere Verkehrsteilnehmer hatten die Polizisten alarmiert. Als die Beamten den Lenker und sein Auto kontrollierten, bemerkten sie starken Cannabisgeruch in dem Fahrzeug. Als sie den Mann das wissen ließen, händigte er ihnen freiwillig eine geringe Menge Cannabis.