Betrunkene 25-Jährige bei Autounfall auf der Ötztalstraße verletzt

Trotz ihrer starken Alkoholisierung setzte sich eine 25-jährige Einheimische am Sonntag in den frühen Morgenstunden ans Steuer eines Autos und fuhr die Ötztalstraße talauswärts. Auf ihrem Weg in Richtung Längenfeld verlor sie jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug. Es war etwa 4.30 Uhr, als der Wagen die Leitplanke touchierte und ins Schleudern geriet. Nach etwa 30 Metern blieb der Pkw schließlich stehen.