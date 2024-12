56 Tote bei Fußball-Krawallen und Massenpanik in Guinea

Bei Krawallen und einer anschließenden Massenpanik in einem Fußballstadion in Guinea sind nach offiziellen Angaben mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. Auslöser war eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung im Finale eines Turniers in der Stadt Nzerekore am Sonntag, wie die Regierung des westafrikanischen Landes am Montag mitteilte. Einige Fans hätten mit Steinen geworfen, woraufhin es zu einer Panik und Gedränge gekommen sei.