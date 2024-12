Sozialdemokraten in Rumänien vorne, aber Rechte erstarkt

Bei der Parlamentswahl in Rumänien haben die Ultrarechten Hochrechnungen zufolge deutlich hinzugewonnen, die Sozialdemokraten (PSD) bleiben aber stärkste Kraft. Die PSD kommt auf rund 24 Prozent der Stimmen, wie die zentrale Wahlbehörde in Bukarest nach Auszählung der Stimmen in nahezu 60 Prozent der Wahllokale bekannt gab. Die rechtsextreme Partei AUR lag mit rund 18 Prozent der Stimmen auf Platz zwei und verdoppelte damit nahezu ihr Ergebnis der letzten Parlamentswahl.