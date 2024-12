USA und Verbündete rufen zu "Deeskalation" in Syrien auf

Die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung zu einer "Deeskalation" in Syrien aufgerufen. Angesichts der jihadistischen Großoffensive gegen die Truppen von Machthaber Bashar al-Assad forderten sie "alle Parteien zur Deeskalation und zum Schutz von Zivilisten und Infrastruktur auf, um neue Vertreibungen und die Störung des Transports humanitärer Hilfe zu verhindern".