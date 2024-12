Tobias Moretti liest Georg Trakl: Das neue Leuchten dunkler Bilder

Der Tod Georg Trakls jährte sich heuer zum 110 Mal. Der in Mühlau begrabene Dichter – geboren 1887 in Salzburg – starb, von den Eindrücken als hilfloser Sanitäter an der Front des Ersten Weltkriegs gebrochen, mit nur 27 Jahren an einer Überdosis Kokain. Trakls vornehmlich posthum veröffentlichte Lyrik zählt zu den Meisterwerken des frühen Expressionismus.