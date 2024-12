Vierjährige prallte beim Skifahren am Hintertuxer Gletscher gegen Liftstütze

Ein Skitag bei traumhaftem Wetter am Hintertuxer Gletscher endete für ein vierjähriges Urlauberkind am Sonntag im Krankenhaus. Das Mädchen aus Baden-Württemberg fuhr mit seiner Mutter gegen 14 Uhr auf einer blauen Piste talwärts, als es die Kontrolle über seine Ski verlor und nicht mehr bremsen konnte. Das Kind kam von der Piste ab, geriet in die Schlepplift-Spur und krachte dort gegen eine ungesicherte Liftstütze.