Tragischer Paragleit-Unfall auf der Nordkette: 30-jähriger Pilot stürzte in den Tod

Innsbruck – Auf der Nordkette hat sich am Sonntagnachmittag ein tödlicher Paragleit-Unfall ereignet. Ein 30-jähriger Mann wollte vom Hafelekar mit einem Speedgleiter talwärts fliegen. Nach dem Abheben machte er laut Zeugenaussagen eine doppelte Rolle. Dadurch verlor der Pilot so viel an Höhe, dass sich die zweite Rolle nicht mehr ausging, und er mit voller Wucht auf der steilen Rinne aufschlug.