Skitourengeher nach Sturz im Skigebiet Rosshütte an Verletzungen verstorben

Seefeld – Am Samstag, dem 30. November, wurde der Notarzthubschrauber zu einem Einsatz in das noch geschlossenen Skigebiet Rosshütte in Seefeld gerufen. Ein Skitourengehen dürfte laut Zeugenaussagen bei der Abfahrt einen Kunstschneehügel übersehen haben. Der Mann überschlug sich mehrmals und stürzte.