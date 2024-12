Tradition mit Prügel: Ist das noch Brauchtum?

Krampus- und Tuiflläufe haben in Österreich eine jahrhundertelange Tradition. Vereine bereiten sich akribisch auf ihre großen Auftritte in der Adventzeit vor: schnitzen Masken, bearbeiten die Felle, tüfteln an Auftritten. Wenn es dann aber so weit ist, wenn das markerschütternde Brüllen, das Rasseln der Ketten und das unheilverkündende Läuten der Schellen und Glocken durch die Dörfer tönt, wird im wahrsten Sinn des Wortes auch der Teufel losgelassen.