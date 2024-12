Hilfe für Clarissé: Jugendliche zurück auf zwei Beinen und in der Schule

Kaya – Eigentlich sollte Clarissé im vergangen Jahr die achte Klasse besuchen. Doch das war für sie nicht möglich: Die Jugendliche leidet an einer Krankheit, die sie lähmt. Was für andere in ihrem Alter ganz normal war, war für sie unmöglich: Sie konnte nicht mehr in die Schule gehen.

Clarissé lebt in Burkina Faso, einem der Parnerländer in Westafrika, in dem die Caritas Tirol engagiert ist. Dort gibt es zum Beispiel das Projekt für die Einschulung von gefährdeten Kindern in der Diözese Kaya. Kaya ist eine der größten Städte in Burkina Faso und die Hauptstadt der Region Centre-Nord.