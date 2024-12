TI-Volleyballerinnen lösten Ticket für das Cup-Halbfinale

Volleyball: Titelverteidiger TI-Axess-volley zog am Sonntag als letztes Team ins Halbfinale des Austrian Volley Cups ein. Die Innsbruckerinnen setzten sich bei Zweitligist Mühlviertel Volleys erwartungsgemäß durch, gewannen in drei Sätzen 3:0 (13, 23, 14). Im Halbfinale gastiert die TI nun am 15. Dezember bei Rekordsieger Sokol/Post.