Arbeitslosigkeit im November weiter gestiegen: Aktuell 20.960 Personen in Tirol ohne Job

Die Arbeitslosenquote in Österreich ist im Jahresvergleich um 0,6 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent gestiegen.

Wien – Die Konjunkturflaute schlägt weiter auf den österreichischen Arbeitsmarkt durch. Ende November waren rund 384.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von gut 31.400 Personen bzw. einem Zuwachs von 8,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent, wie das Arbeits- und Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte.