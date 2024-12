Der andere Advent-Kalender: „Wir haben es in der Hand, gute Geschichten zu schreiben“

Innsbruck – Advent-Kalender sind eine schöne Tradition in der Zeit vor Weihnachten, und inzwischen sind es auch die „Geschichten im Advent“, die im Dezember von der Caritas und der Tiroler Tageszeitung präsentiert werden.

Damit sollen Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden, die sich für andere einsetzen, es sind große und kleine Taten für Mitmenschen. Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb beschreibt diese Nächstenliebe so: „Wir haben es selbst in der Hand, gute Geschichten zu schreiben.