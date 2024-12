18-Jähriger durch Messerstich in Disco schwer verletzt

Bregenz – Ein 18-Jähriger ist Sonntagfrüh in einer Diskothek in Röthis (Bez. Feldkirch) durch einen Messerstich so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Der 20-jährige Messerstecher ergriff die Flucht und entkam zunächst, wurde aber noch am Sonntag ausgeforscht und festgenommen. Er sollte noch am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert werden, informierte die Polizei.