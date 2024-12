Selenskyj pocht im Ukraine-Krieg immer stärker auf eine diplomatische Lösung

Die russische Armee hat im November in der Ukraine die größten Gebietsgewinne seit März 2022 verzeichnet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unterdessen eingeräumt, dass seine Armee zu schwach sei für Rückeroberungen.

Kiew - Waffenstillstand und diplomatische Lösungen. Diese beiden Begriffe beherrschen derzeit die Debatte, um den russischen Angriffskrieg zu beenden. Nur so könne man aus der seit Monaten anhaltenden Kriegsspirale aussteigen. So hält es die neue EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas für denkbar, dass Soldaten aus der EU einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine absichern.