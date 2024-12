Ihm verdanken wir Ohrwürmer ohnegleichen: Trauer um Kultkomponisten

Noch vor wenigen Tagen saß Hans Hammerschmid am Klavier. Der in Wien geborene Musiker schrieb für zahlreiche TV-Produktionen. Für die Sängerin Hildegard Knef ließ er rote Rosen regnen.

München – Millionen kennen seine markante Titelmelodie für die ZDF-Serie „Die Schwarzwaldklinik“: Nun ist der Komponist Hans Hammerschmid tot. Er ist bereits am vergangenen Samstag im Alter von 94 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Lebensgefährtin am Montag.

„Am Sonntag davor saß er noch am Klavier“. Dabei spielte er einen berühmten Song aus dem Filmklassiker „Casablanca“: „As Time Goes By“. Dieses Lied habe er besonders geliebt, sagte seine Lebensgefährtin. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung über den Tod des Musikers im Münchner Vorort Gräfelfing berichtet.

Hammerschmid wurde am 12. März 1930 in Wien geboren und studierte in seiner Heimatstadt Klavier, Dirigieren und Komposition. Er war Jazzpianist, schrieb Musik für Filme und TV-Serien und war für prominente Musikerinnen und Musiker wie Stan Getz, Udo Jürgens und Donna Summer tätig. Auch für einige Episoden von „Traumschiff“ und „Derrick“ komponierte er Melodien.