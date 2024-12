Streit endete in Innsbruck in Gewalt: 25-Jähriger mit Ästen attackiert und verletzt

Innsbruck – Mit Ästen haben zwei Männer am Samstagabend in Innsbruck einen 25-Jährigen angegriffen und verletzt, berichtet die Polizei. Kurz nach 18 Uhr eskalierte der Streit zwischen den Männern im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses in der Egger-Lienz-Straße. Der 25-jährige Rumäne erlitt eine blutende Wunde am Kopf sowie eine Verletzung am rechten Knie.