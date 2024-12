Strenge Regeln für Wohnkredite werden Mitte 2025 gelockert

Wien – Die so genannte KIM-Verordnung, die strenge Regeln für die Vergabe von Wohnkrediten vorgegeben hat, wird im kommenden Jahr auslaufen. Auf Basis der aktuellen Situation sieht das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) bei der Wohnkreditvergabe keine systemischen Risiken für den Bankensektor. Die KIM-Verordnung sei effektiv gewesen, der Anteil der ausgefallenen Wohnkredite habe sich stärker reduziert, als es ohne die Verordnung der Fall gewesen wäre, hieß es vom Gremium am Montag.

Die strengen Kreditregeln wurden von vielen scharf kritisiert – auch von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). „Die KIM-Verordnung ist ein Hemmschuh für Wohnungseigentum. Der Traum junger Tirolerinnen und Tiroler zerplatzt am Bankschalter, weil die Finanzmarktaufsicht die Banken geißelt, obwohl die Ausfälle bei privaten Wohnbaukrediten in Tirol in den vergangenen Jahren im Promillebereich lagen“, konstatiert Mattle.